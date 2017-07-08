Авария в Агдаше: ранены 5 членов одной семьи

В Агдаше произошла авария, в результате которой пострадали 5 членов одной семьи. Как передает местное бюро АПА, на проходящем через поселок Ляки Агдашского района участке автодороги Баку - Газах столкнулись легковой автомобиль марки «ВАЗ-21011» и грузовик марки «ГАЗель».

В результате столкновения с различными телесными травмами в Центральную больницу Агдашского района были доставлены жительница Гянджи Мусаева Биллура Мамед гызы (1958 г.р.), ее сестра, жительница Геранбойского района, Мамедова Лятафят Мамед гызы (1968 г.р.), житель Гянджи Мусаев Магсад Магсуд оглу (1984 г.р.), его 3-месячный сын Мусазаде Магсуд Магсад оглу, житель Геранбойского района Мамедов Нахид Халид оглу (2007 г.р.).

По факту ведется расследование.