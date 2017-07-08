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Сенатор Франц Клинцевич: «Обмен ударами в Карабахе ничего не решит»

 

Альтернативы переговорному процессу в рамках нагорно-карабахского урегулирования не существует, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя очередное обострение в зоне конфликта, пишет «Парламентская газета».

Сторонам необходимо проявлять сдержанность и придерживаться политико-дипломатических инструментов решения проблемы, приводит мнение законодателя его пресс-служба.

«Обмен ударами абсолютно ничего не решит, а только загонит проблему вглубь. Первейшая задача — в кратчайшие сроки добиться прекращения огня», — сказал Франц Клинцевич.

В этой связи первый зампред профильного комитета Совфеда не исключил перспективы активизации работы Минской группы ОБСЕ, сопредседателем которой наряду с США и Францией является Россия.

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