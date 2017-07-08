В Мосуле продолжаются бои

Силы безопасности Ирака в субботу ликвидировали 35 боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, которые пытались покинуть районы Старого города в Мосуле, передает агентство Синьхуа со ссылкой на командование.
"Наши силы продолжают продвигаться вперед, чтобы освободить оставшиеся части Старого города", — сообщил представитель командования Яхья Расул.
Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ, о полном освобождении Мосула может быть объявлено в течение нескольких часов.