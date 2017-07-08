На митинги в Гамбурге вышли 12 тысяч человек

Мирная демонстрация противников "Большой двадцатки" проходит в субботу в центре Гамбурга, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Демонстрация на Дайхторплатц проходит под лозунгом "G20 — не добро пожаловать!" (G20 — not welcome!).
"На Дайхторплатц в настоящий момент собрались 12 тысяч человек", — сообщает полиция Гамбурга в Twitter.
Протестующие несут транспаранты с надписями "Безграничная солидарность вместо G20", "Лидерство США — от героя до ноля", "Нет G20", "Беженцы, добро пожаловать", "Борьба против расизма". Общий настрой собравшихся доброжелательный.