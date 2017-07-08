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Убивший своего сына житель Лянкярана приговорен к 19 годам

 

Зачитан приговор отцу, убившему своего ребенка молотком. Как сообщает южное бюро Report, в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям завершился суд по делу 27-летнего жителя села Уладжалы Сабирабадского района Рояла Мамедова, с особой жестокостью убившего 7-летнего сына Ройамина. На судебном процессе под председательством судьи Низами Гулиева Роялу Мамедову был зачитан приговор.

Согласно решению суда, он лишен свободы сроком на 19 лет.

Отметим, что 29 марта произошло жестокое убийство. Будучи долгие годы наркоманом, Р. Мамедов по этой причине расстался с первой женой. В его второй семье было трое детей. Убитый Райамин являлся старшим из них. 

В семье часто возникали конфликты, последний произошел из-за продажи дома, в котором они проживали. Супруга сообщила Мамедову, что не будет продавать дом, поскольку у них нет другого жилья. Однако муж, имевший долг в связи с покупкой наркотических средств, решил наказать жену. Женщине удалось спастись бегством. Тогда Мамедов схватил сына, поволок его в бездействующую сельскую столовую и в подвале с особой жестокостью убил ребенка, забив его до смерти молотком по голове.

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