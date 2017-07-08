В Москве выселяют сотни армянских семей из Азербайджана

Из дома по улице Домостроительной неподалеку от станции Сколково в Москве начали выселять сотни армянских семей из Азербайджана, которых московское правительство разместило там в конце 1990-х, сообщает «Медуза».

Проблема затронула 143 квартиры: по версии столичных чиновников, беженцы не имеют права на проживание в них; жильцы считают, что виновата миграционная служба, так и не предоставившая им необходимых документов.

Издание отмечает, что когда после распада СССР резко обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном, из Баку и других азербайджанских городов уехали тысячи армян.

Некоторые из них перебрались с семьями в Москву, где правительство Юрия Лужкова обещало им помочь. Сначала их расселили по свободным гостиницам, а в 1998 году городская миграционная служба при Комитете труда и занятости направила некоторых из них в миграционный центр в Востряково.

Беженцы, жившие на Домостроительной без документов на недвижимость, за это время успели получить российские паспорта, вырастить детей, освоиться, найти работу.

В 2016 году по квартирам дома на Домостроительной стали ходить представители городского департамента имущества. Они предупреждали тех, кто так и не смог прописаться в своих квартирах, о будущем выселении: как объясняли чиновники, занимавшуюся армянами миграционную службу при Комитете занятости и труда уже упразднили, так что бумаги на недвижимость никто уже жителям не выдаст — и нужно просто покинуть помещения.

В департаменте городского имущества в ответ на запрос «Медузы» сообщили, что «совместно с МВД, принявшим на себя функции упраздненной ФМС, действительно ведется проработка вопроса незаконно проживающих граждан по данному адресу».

В настоящее время к решению вопроса о выселении свыше сотни армянских семей подключилась армянская диаспора и посольство Армении в Москве.