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Депутат Афлатун Амашов: «Россия и Армения объединили усилия в ПАЧЭС» эксклюзив

Автор: Записал Заур Расулзаде, собкор 

На 49-й Генеральной ассамблее Парламентской ассамблеи организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) практически все национальные делегации выразили Азербайджану соболезнование в связи с гибелью от обстрела армянских военных мирных жителей и заверили в своей поддержке.

Как сообщил в интервью haqqin.az член азербайджанской делегации в ПАЧЭС Афлатун Амашов, во время заседания Генассамблеи глава делегации Азербайджана Эльдар Гулиев проинформировал собравшихся об обстрелах прифронтовых населенных пунктов, предпринимаемых армянскими вооруженными силами, и показал фото убитой азербайджанской девочки.

Афлатун Амашов

«Члены делегаций не могли сдержать возмущения, однако армянская делегация пыталась, как всегда, исказить суть происходящего в Нагорном Карабахе, желая убедить всех, что Азербайджан, мол, размещает свои позиции в населенных пунктах. Между нашей делегацией и представителями Армении развернулась острая полемика. Тем не менее в декларацию Ассамблеи нашей и другими делегациями был внесен пункт об уважении территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ любого государства.

Декларацию поддержали 10 из 12 входящих в ПАЧЭС стран. Лишь представители России и Армении потребовали, чтобы был внесен и пункт о праве наций на самоопределение и чтобы за принятие документа осуществлялось поименное голосование. Однако большинство стран-членов не поддержали это предложение, и резолюция была принята в первоначальном виде, без изменений», - рассказал А.Амашов.

Кроме того на сессии представители почти всех национальных делегаций запретили участвовать в заседании в качестве члена российской делегации незаконно избранному депутатом Госдумы РФ от Севастополя Павлу Шперову.

«Убедительные аргументы украинских парламентариев нашли поддержку делегаций всех стран, за исключением Армении, и Шперову пришлось покинуть пленарное заседание Генеральной ассамблеи ПАЧЭС», - отметил журналист.

Во время своего выступления на заседании ПАЧЭС сам А.Амашов затронул тему альтернативных энергетических источников в странах-членах организации.

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