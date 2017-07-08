ОБСЕ приняла резолюцию против Азербайджана

Общий комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ поддержал предложенный шведским депутатом проект резолюции, критикующей ситуацию в области прав человека и свобод в Азербайджане, России и Белоруссии, сообщают белорусские СМИ.

Сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в Минске. За принятие антиазербайджанской резолюции проголосовал 31 делегат, против — 17 и столько же воздержались.

В проекте резолюции о положении в Восточной Европе выражается обеспокоенность "ухудшением демократического развития, продолжающимися и умножающимися нарушениями прав человека, а также тяжелым положением политической оппозиции, гражданского общества, журналистов и других защитников свободы в России, Белоруссии и Азербайджане".

Представляя резолюцию, ее автор, шведский депутат Кристиан Хольм-Баренфельд отметил, что в документе выражена озабоченность в связи с ухудшением демократической ситуации в Азербайджане, Беларуси и России.

Данная резолюция была раскритикована представителями Азербайджана, России и Швейцарии. Так представительница Швейцарии раскритиковала документ, призвав делать объективный анализ, охватывающий всю Восточную Европу в целом, «не концентрируя внимания на двух отобранных государствах плюс Российская Федерация». Ее поддержал и представитель Азербайджана (имя которого не называется –ред.), который заявил, что полностью разделяет основное содержание выступления швейцарской коллеги, добавив, что «Восточная Европа состоит не только из трех стран»

Кристиан Хольм-Баренфельд в ответ сказал, что при подготовке резолюции речь не шла "об охвате всего мира".

"Речь не идет о двойных стандартах, речь идет о проблемах с демократией в этих трех странах, где постоянно нарушаются права человека", — отметил он.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что Азербайджан на сессии ПА ОБСЕ в Минске представляет депутат Азай Гулиев, который также является вице-президентом ПА ОБСЕ.