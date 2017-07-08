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Иоганн Рау: «В Ленкорани все хорошо, но пляж завален мусором» эксклюзив

Автор: Рауф Керимли, собкор 

Принимавший участие в недавней IV Международной научной конференции «Геноцид тюрко-мусульманских народов в ХХ веке» историк, профессор, доктор философии, действительный член Научного форума по международной безопасности при Академии штабных офицеров Бундесвера (Гамбург) и Академии защиты Отечества (Вена) Иоганн Рау был впечатлен природой Азербайджана.

Иоганн Рау

Как оказалось, отель участников мероприятия был расположен на берегу моря в Ленкорани. И сейчас, после своего отъезда, Рау обещает рекламировать в Германии этот город. Тем более что сюда летают самолеты, говорит немецкий ученый.

При этом в беседе с haqqin.az Рау обратил внимание на то, что берег моря несколько загрязнен. «Берег нужно почистить, избавить его от мусора. А в целом в Ленкорани восхитительное море, здесь можно хорошо укрепить свое здоровье. Я расскажу супруге про это место. Кроме того, размещу в местной газете бесплатных объявление сообщение о Ленкорани», - говорит Рау.

По его словам, цены здесь намного ниже, процентов на 30, чем в Германии. «Кстати, немцы стали реже ездить на отдых в Турцию из соображений безопасности», - отмечает эксперт.

Так что Ленкорань может стать новым туристическим направлением для германских туристов. Вот только берег моря надо почистить…

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