«Не навязывая никакого решения», Россия предложила странам СНГ отправить в Сирию общий военный контингент «для совместного мониторинга в зоне деэскалации». Огласил это обращение на переговорах по сирийскому урегулированию в Астане глава российской делегации Александр Лаврентьев.

Предложение сразу же вызвало острые дискуссии на всем постсоветском пространстве. Пока официальные власти обдумывают, как бы поделикатнее отказаться или согласиться, но с условием участвовать минимальным составом, эксперты и политологи изощряются в формулировках ответа России. Причем большая часть высказываний изобилует резкими оборотами.

Военный эксперт, бывший начальник кафедры разведки Центра обучения Минобороны Азербайджана полковник Хатаи Бахышев в беседе с haqqin.az без обиняков заявил, то Азербайджану нечего делать в Сирии.

«У нас и так проблем выше крыши. Боремся здесь с армянскими террористами, разбираемся с внутренними трудностями и др. Зачем нам Сирия? У нас нет таких больших геополитических амбиций, чтобы участвовать в различных военных авантюрах, как это делают, например, США и Россия.

А ради удовлетворения чужих амбиций, в частности советского руководства, мы уже воевали в Афганистане и потеряли немало своих людей. Но тогда мы были в составе одной страны и не могли противиться этому приказам Центра. Сейчас мы независимая страна, и у нас своя политика. Наши миротворцы очень достойно проявили себя в Ираке, Косово и в том же Афганистане, где мы участвуем в миротворческих операциях, причем в соответствии с нашими национальными интересами», - объяснил свою позицию эксперт.

Точку зрения азербайджанского военного полностью разделяет украинский политический обозреватель Олег Пономарь.

«История учит тому, что ничему не учит. Не напоминает ли нам эта ситуация афганскую историю? Как и тогда, верхушка СССР без всякого обсуждения с обществом приняло решение о вводе «ограниченного контингента» советских войск в Афганистан.

В ответ цивилизованное сообщество резко осудило советскую интервенцию. На первоначальном этапе войны США не спешили с реальными мерами, решив ограничиться наблюдением. Тем не менее НАТО во главе с американцами, а также в союзничестве с исламскими консерваторами организовали подготовку афганских моджахедов. Выстроенная для них поддержка носила стратегический характер: война длилась не год и не два, а целое десятилетие. За это время советская экономика рухнула под тяжестью бремени военных расходов и социального недовольства, увлекая за собой в ад всю страну. Поэтому страны СНГ, вспоминая прежнюю афганскую войну, вряд ли захотят принять участие в новой авантюре в Сирии», - убежден… политолог.

Казахстанский политолог Марат Шибутов также не сомневается, что большинство стран СНГ не станут посылать свои войска в Сирию. Даже Казахстан, несмотря на то, что связан с Россией союзническими отношениями, сто раз подумает, прежде чем на что-нибудь согласиться.

«Не говоря уже о всем впрочем, просто так взять и отправить своих солдат в Сирию Казахстан не может. Согласно договору о коллективной безопасности, сначала нужно получить мандат Совбеза ООН, потом провести внутренние консультации и уже затем глава каждого участвующего в ОДКБ государства принимает решение об отправке своего военного контингента» - отметил он.

Еще более конкретно, чем М.Шибутов, высказался его соотечественник эксперт Досым Сатпаев.

«Казахстан должен быть очень осторожен во всех этих играх. Нужно понимать, что, несмотря на нашу многовекторность, нас будут пытаться втянуть в те или иные альянсы. Тем более, что эти зоны деэскалации создают только три участника: Россия, Турция и Иран, а для других участников конфликта это будут потенциальные мишени. Так что рассматривать эти зоны как территории разоружения не стоит», - предостерегает Д.Сатпаев, указывая и на другие подводные камни.

«Казахстан рискует поругаться с исламским миром, с которым он начал налаживать сильные финансовые связи; возрастет угроза терактов внутри страны, — перечисляет эксперт. — Кроме того, в случае, если на территории зон деэскалации что-либо случится, Казахстану придется как-то реагировать, а тут куда ни кинь — всюду клин: поддержишь позицию Запада — охладишь отношения с Россией, поддержишь Москву и ее союзников — не оберешься проблем с другими странами. Именно чтобы не допустить провала многовекторной политики, Казахстану лучше вежливо, но твердо отказаться от предложения, тем более что статус посредника, предоставляющего площадку для бесед между сторонами конфликта, Астану устраивает полностью».

Более осторожно отреагировал на предложение РФ бывший заместитель председателя Госкомитета нацбезопасности Киргизии Артур Медетбеков, отметивший, что участие киргизских военнослужащих в антитеррористической кампании в Сирии нецелесообразно, к тому же будет излишне затратно.

«Основным плюсом такой поездки стало бы получение дополнительного опыта местными военными, а главным минусом — рост террористической угрозы и учащение межрелигиозных внутренних конфликтов в Киргизии», - считает экс-чекист.

К тому же, уточнил А.Медетбеков, между Киргизской Республикой и Сирией нет никаких соглашений по сотрудничеству, взаимопомощи. На основании каких международных документов военные будут находиться там? «Этот вопрос вряд ли в ближайшее время будет рассматриваться, так как сейчас ведется подготовка к выборам. Данная ситуация имеет, скорее, не военную, а политическую окраску», — подытожил он, обходя острые углы.

Беларусь, похоже, также не рвется в бой. Во всяком случае белорусский политолог Станислав Бышок предполагает, что высшее белорусское руководство в лице Лукашенко будет настаивать на чисто гуманитарном аспекте участия этой страны в урегулировании сирийского конфликта.

«То есть не на военном аспекте участия, а на том, чтобы Минск стал такой столицей мира. С одной стороны, есть переговоры в минской формате по донбасскому урегулированию, а давайте-ка еще Минск сделаем столицей вместе с Астаной по переговорам, соответственно, такого уровня — сирийского», - предлагает политолог.

Так что, судя по всему, страны СНГ не захотят в каком бы то не было качестве участвовать в сирийском конфликте. Разве что Армения не станет отказывать России и даже поддержку выразит. Но это самая зависимая и несамостоятельная страна на постсоветском пространстве.