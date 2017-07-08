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В Баку спрос лишь на доллары и евро комментарий банковского эксперта

Автор: Айдын Керимов, автор haqqin.az 

На днях Национальный банк Украины разрешил украинцам обменивать безналичную/наличную валюту на любую другую, которая находится даже во второй группе «Классификатора валют» (включает 104 валюты). Это неконвертируемые денежные единицы вроде российского рубля, турецкой лиры, бразильского реала, - пишет UBR.ua.

Финансисты начали изучать страны, которые наиболее интересны украинцам, чтобы предоставлять услуги обмена для полноценного проведения расчетов в их валютах. В первую очередь прорабатывается запуск обмена валют по таким странам как Грузия и Турция, с которыми наблюдается туристический и торговый оборот.

Параллельно прорабатываются и новые возможности для обмена в Украине китайской валюты. Она давно входит в первую группу Классификатора НБУ, тем не менее, не очень активно обслуживалась банками.

Обычные граждане и физлица-предприниматели заказывают товар через интернет и проплачивают. Сейчас они в долларах рассчитываются, а смогут напрямую рассчитываться в китайских юанях, когда банки предоставят эту слугу, говорят специалисты.

Не исключается, что в долгосрочной перспективе самые популярные валюты могут войти в пакеты карточных продуктов.

Между тем, как заявил в беседе с haqqin.az банковский эксперт Акрам Гасанов, азербайджанское валютное законодательство в этом плане абсолютно либерально. Ни закон «О валютном регулировании», ни «Правила о ведении резидентами и нерезидентами Азербайджанской Республики операций в иностранной валюте», ни «Правила организации обменных пунктов и ведения обменных операций» Центробанка не устанавливают каких-либо ограничений на операции с валютой какой-либо страны.

Так, согласно статье 1 закона «О валютном регулировании», иностранной валютой у нас считается валюта любой страны. «Да, правда, Центробанк на ежедневной основе устанавливает официальный курс маната только в отношении 45 иностранных валют. Но это опять-таки не ограничивает возможности банков для работы с прочими валютами. Был бы только спрос», - отмечает собеседник.

Акрам Гасанов, банковский эксперт

На самом деле, даже на все упомянутые 45 валют спроса разумеется нет. И не все тут даже зависит от уровня торговых отношений с этими странами. Не факт, что, например, азербайджанцу, который едет в Мексику, понадобится в Баку купить валюту этой страны – песо. Он может спокойно поехать туда с долларами. И не только потому, что их можно там без проблем обменять. Доллары в Мексике фактически принимаются к оплате везде.

Поэтому на практике в Азербайджане обмениваются следующие валюты: в основном - доллар США, евро и рубли, иногда британский фунт и швейцарский франк, а также очень редко турецкая лира и грузинский лари.

«С долларом, евро и рублем все понятно. Доллар – мировая резервная валюта, а потому нужен всем. А с Европой и Россией у нас тесные торговые отношения. Британский фунт и швейцарский франк больше используются как средство накопления, поскольку считаются стабильными валютами. Ну, а турецкая лира и грузинский лари – дань соседству и торговым отношениям», - рассказывает эксперт.

Спроса на прочие валюты попросту нет. Если даже и будет, то он должен быть в значительном объеме.

«Чтобы коммерческий банк начал торговать валютой третьей страны, он должен будет открыть корреспондентский счет в каком-либо коммерческом банке этой самой страны, держать там постоянно определенную сумму и периодически заниматься физической перевозкой банкнот и монет в той самой валюте. Иначе говоря, это расходы. А расходы должны себя оправдывать. И поскольку на ближайшие годы однозначно торговля прочими валютами не сулит доходов для наших банков, торговать ими никто не будет. Более того, думаю, что скорее всего роль доллара, евро и рубля даже усилится у нас», - считает собеседник.

По его словам, это не хорошо и не плохо. Просто это рынок. И рынок у нас по этому вопросу однозначно вполне цивилизованный и либеральный. Никаких ограничений, торгуй какой валютой угодно, если тебе это выгодно.

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