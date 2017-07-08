Оппозиционный лидер Венесуэлы вышел из тюрьмы

Венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес в субботу вышел из тюрьмы, где находился с 2014 года;, теперь он будет под домашним арестом, сообщает газета Pais со ссылкой на одного из адвокатов Лопеса Хавьера Кремадеса.

"Это предполагает признание освобождения Леопольдо Лопеса, который снова готовится возглавить режим, альтернативный правлению президента Венесуэлы Николаса Мадуро…", — приводит газета слова Кремадеса.

В сентябре 2015 года лидер движения "Народная воля" Лопес был приговорен почти к 14 годам тюрьмы за подстрекательства к нарушению общественного порядка и причинение ущерба собственности в ходе антиправительственных выступлений в феврале и марте 2014 года. За его освобождение высказывались президент США Дональд Трамп и премьер-министр Испании Мариано Рахой.