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МВД о тысячах преступлений в Баку

 

В первом полугодии текущего года в Баку зарегистрировано 6094 преступления (в 2016 году 6644). Как сообщает АПА, об этом было сказано на оперативном совещании в Главном управлении полиции города Баку, посвященном итогам первого полугодия 2017 года и предстоящим задачам.

Было отмечено, что 5024 из этих преступлений (82,4%) не представляли большой угрозы для общества, 4835 (45,3%) – менее тяжкие, 1070 (17,6%) – тяжкие и особо тяжкие преступления. Преступления, направленные против личности, по сравнению с соответствующим периодом 2016 года снизились на 3,4%, покушения на убийство – на 46,2%.

Были раскрыты 79,9% (79,6%) преступлений, из них 81,08% (80,7%) тяжкого вида, 71,1% (69,2%) совершенные при неочевидных условиях, 94,9% (96,3%) из 892 преступлений, совершенных против личности, а также 96,8% (96,7%) умышленных убийств, 100% (100%) покушений на убийство.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая раскрываемость преступлений была улучшена на 0,3%, умышленных убийств – на 0,1%, умышленного нанесения вреда здоровью – на 1,9%, против собственности – на 2,4%, угона автотранспорта – на 36,7%, ограблений – на 9,2%, разбоев – на 9,0%, ДТП со смертельным исходом – на 0,8%.

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