Саудовская Аравия предостерегает своих граждан, отправляющихся в Азербайджан

Посольство Саудовской Аравии в Баку предостерегает своих граждан, отправляющихся в Азербайджан и Грузию, сообщает haqqin.az со ссылкой на арабские СМИ.

Посольство предупреждает своих соотечественников, прибывающих в Баку и Тбилиси с туристическими целями, не пользоваться услугами случайных компаний или лиц. В связи с поступающими в посольство жалобами дипмиссия просит своих граждан обращаться только в туристические компании, имеющие официальные лицензии.

Сообщается, что жалобы от аравийцев, путешествующих в Грузию и Азербайджан, участились в последнее время. Они недовольны работой некоторых турфирм, доставляющих им неудобства.