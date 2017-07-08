По указанию Ильхама Алиева министр обороны выехал на фронт

Руководство Минобороны проверило уровень боеготовности соединений и воинских частей, дислоцированных на линии фронта. Как сообщает сайт Минобороны, в ходе внезапной проверки были уточнены решения по боевому применению войск, а также отработаны вопросы взаимодействия всех видов и родов войск.

Побывав в воинских частях, дислоцированных на передней линии обороны, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поинтересовался вопросами подготовки и применения личного состава, боевой техники и других военных средств.

По указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами руководство Минобороны провело осмотр места, подвергшегося обстрелу Вооруженными силами Армении 4-го июля в селе Алханлы Физулинского района и выразило соболезнование в связи с трагедией. Во время встречи с жителями села было доведено до их сведения о дополнительных мерах, принятых для обеспечения безопасности гражданского населения.