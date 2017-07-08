Глава Южной Осетии попал в аварию в Абхазии

Президент сепаратистской Южной Осетии Анатолий Бибилов пострадал в результате ДТП в Абхазии, где он находится с визитом. Об этом в субботу, 8 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«Кортеж президента Южной Осетии попал в ДТП в столице Абхазии - Сухуме. Жизни главы Южной Осетии ничего не угрожает, но он пока находится в Республиканской больнице», — рассказал собеседник агентства.

При этом источник отметил, что в аварии пострадали два охранника Бибилова, которые уже прооперированы.