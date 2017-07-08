Путин пошутил над Макроном

В рамках саммита G20 президент России Владимир Путин провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Последний явился на двустороннюю встречу с опозданием, на что иронично обратил внимание российский президент, сообщает РИА «Новости».

Французский лидер принес извинения и пояснил, что задержался, обсуждая вопросы по климату. «Надеюсь, что теперь климат будет лучше», — в шутку ответил Путин.

По итогам переговоров Макрон и Путин констатировали активизацию экономических связей между странами и заявили о росте товарооборота. Также стороны выразили приверженность договоренностям, достигнутым во время визита Путина во французскую столицу в мае.