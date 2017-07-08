В Дагестане произошел конфликт между чеченцами и аварцами

Сотрудники силовых структур перекрыли въезд в Дагестан в районе села Ленинаул из-за информации о готовящемся сходе чеченской общины. Затем на границу прибыл спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Из толпы в его сторону полетели камни, в ответ был открыт огонь в воздух, рассказали очевидцы. Развитие конфликта удалось предотвратить после прибытия в село главы Минэнерго Дагестана Сайгитпаши Умаханова и встречи чиновников с местными жителями, пишет «Кавказский узел».

25 июня в селе Ленинаул Казбековского района произошла массовая драка. Конфликт произошел на бытовой почве, заявил представитель МВД Дагестана. 12 человек, в том числе трое полицейских, пострадали в этой драке, сообщил бывший глава села Сира Саипов. По данным МВД, после драки были задержаны 10 человек, шесть из них получили административный арест за хулиганство. Новое обострение конфликта произошло 7 июля. Силовики ограничили въезд в село в связи с информацией о проведении народного схода чеченской общины республики.

По данным очевидцев, в день праздника Ураза-байрам в селе двое подростков — чеченец и аварец — не поделили дорогу и повздорили. С участием более взрослых парней подростки помирились. Однако представители одной из сторон конфликта уже после примирения заставили подростка «выйти один на один» со своим противником. Во время драки подростков произошел конфликт между старшими, после чего представители обеих этнических групп собрались на окраине села, где произошла массовая драка, которую пытались остановить сотрудники полиции. Драка стала результатом напряженных отношений между компактно проживающими здесь аварцами и чеченцами из-за спора о земле, рассказали «Кавказскому узлу» местные жители. В администрации села подтвердили существование недопонимания между представителями двух этносов.

В этот день группа жителей Ленинаула чеченской национальности возвращалась из Чечни, куда выехала для поиска поддержки, рассказал корреспонденту житель села Магомед. На обратной дороге делегацию, члены которой ехали примерно на 30 автомобилях, остановили на посту. «С ними вместе приехали ребята из Чечни», — рассказал собеседник.

С дагестанской стороны на место прибыли группы молодых людей из Хасавюрта.

Из-за того, что въезд и выезд в Казбековский район был перекрыт, на въезде в село образовалась пробка.

При этом, по его сведениям, на пост при въезде в Ленинаул приехал спикер парламента Чечни Магомед Даудов, известный как «Лорд». Когда его кортеж пытался развернуться и отъехать от поста, в его сторону полетели камни из толпы, в ответ прозвучали выстрелы в воздух.

«В один момент их начали закидывать камнями, а они развернулись и начали стрелять в воздух», — рассказал Магомед.

На место столкновения приехал министр энергетики и транспорта Дагестана Сайгитпаша Умаханов и представители силовых структур республики. После того, как представители дагестанских и чеченских властей встретились, они отправились сначала в мечеть, а потом в администрацию села.

В администрации села чиновники обеих республик поблагодарили местных жителей за то, что они не поддались на провокацию и не допустили дальнейшей эскалации конфликта, рассказал житель села Ахмед, присутствовавший на этой встрече.

«Нас призвали сохранять добрососедские отношения и проявлять уважение к друг другу», — рассказал Ахмед корреспонденту «Кавказского узла».

Глава администрации села Малик Батилгереев заявил корреспонденту «Кавказского узла», что 7 июля была попытка провокации, инициаторы которой пытались «поднять шум и привлечь внимание… но ожидаемого результата не получили».

На встрече с делегацией чиновников обеих республик жителей села поблагодарили «за проявленное терпение и за то, что они воздержались и не пошли на провокации», добавил он.