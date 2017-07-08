Полиция Москвы начала задерживать участников «агитационного субботника» в поддержку Алексея Навального.
Как передает ОВД-Инфо, активисты проводят агитацию у станций метро. К настоящему моменту, по данным портала, задержаны 27 сторонников оппозиционера. В то же время в штабе Навального сообщают о 32.
По словам координатора московского штаба Николая Ляскина, среди задержанных не только координаторы точек. «Агрессивнее всего задерживают тех, у кого в руках красные шары, а также людей, которые активно агитируют», — пояснил он агентству «Интерфакс».
8—9 июля сторонники Алексея Навального проводят «агитационный субботник» в Москве и других городах. К этому часу известно о задержании агитаторов в Калининграде и Тюмени.
В Москве задержали десятки сторонников Навального
Полиция Москвы начала задерживать участников «агитационного субботника» в поддержку Алексея Навального.