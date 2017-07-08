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Путин рассказал о двух разных Трампах

 

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в рамках G20 заявил, что президент США Дональд Трамп очень отличается в личном общении от себя телевизионного, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Личные взаимоотношения, я считаю, они установлены», — сказал он.

Путин отметил, что «Трамп телевизионный очень сильно отличается» от того, каким он является в личном общении.

«Мне кажется, если так мы будем строить отношения, как шла наша беседа.. возможно, сможем восстановить хотя бы тот уровень взаимодействия, который нам необходим», — подчеркнул российский лидер.

По словам главы государства, он адекватно воспринимает собеседника, быстро отвечает на поставленный вопрос.

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