Американский журналист спросил Путина о Навальном

Журналисты, присутствующие на саммите стран «Группы двадцати» (G20) в Гамбурге, спросили главу российского государства Владимира Путина о его отношении к оппозиционеру Алексею Навальному.
Репортеры телеканалов CBS и PBS спросили, как президент РФ относится к деятельности Навального и почему при ответах на вопросы о нем никогда не произносит фамилии политика.
«Я считаю, что мы можем иметь диалог, особенно такого уровня как президентский или правительственный, с людьми, которые предлагают конструктивную повестку дня. Даже критического характера. А если речь идет о том, чтобы привлечь к себе внимание, то это неинтересно для диалога», — заявил Путин.