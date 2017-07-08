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В Таллине впервые за 10 лет прошел гей-парад

 

Парад сексуальных меньшинств Tallinn Pride впервые за последние десять лет в субботу прошел в центре Таллина.

Несколько сотен участников шествия прошли по улицам Старого города эстонской столицы до площади у кинотеатра Soprus, где состоялся большой концерт. По данным полиции, мероприятие прошло довольно спокойно. Стражи порядка изолировали трех человек, двое из них были отправлены в вытрезвитель, одного доставили в полицейский участок. Небольшая группа противников манифестации встречали участников шествия свистом и плакатами с надписями Stop.

В шествии приняли участие представители ряда зарубежных посольств в одинаковых белых футболках с надписью на английском языке "Дипломаты за равенство". По данным организаторов Tallinn Pride на манифестацию в Таллин приехали гости из Латвии, Литвы, Финляндии, России, Белоруссии и других стран.

Накануне шествия МИД Эстонии, представительство Европейской комиссии, информационное бюро Европейского парламента, Совет министров Северных Стран и представители 19 зарубежных посольств выступили с совместным заявлением в поддержку действий, "направленным на защиту прав геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, а также на повышение осведомленности общественности о темах, касающихся жизни ЛГБТ-сообществ в государствах Балтии".

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В Таллине впервые за 10 лет прошел гей-парад
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