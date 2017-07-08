Сербия может вступить в Евросоюз

Министр Сербии по вопросу европейской интеграции Ядранка Йоксимович в интервью газете «Политика» сообщила, что власти ожидают решения Брюсселя по поводу сроков вступления в Евросоюз, чтобы можно было планировать не только свои действия, но и бюджет.

«Наш план состоит в том, что к концу 2020-2021 года мы будем полностью готовы для вступления в ЕС. И мы можем провести референдум, на котором граждане будут решать вопрос о вступлении»,— заявила министр.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини совершила большое турне по Балканам, посетив Черногорию, Македонию, Сербию, Албанию, Косово и Боснию. Поездка имела далеко не протокольное значение. Ее итоги во многом определят судьбу региона, стремящегося стать частью Евросоюза.