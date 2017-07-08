Азербайджанцы провели акцию протеста в Берлине

При организационной поддержке "Азербайджанского дома" в Берлине на площади у Брандербургских ворот прошел пикет в связи с военной провокацией ВС Армении в селе Алханлы Физулинского района. Об этом говорится в субботу в сообщении азербайджанского Госкомитета по работе с диаспорой.

Участники акции потребовали от международной общественности предпринять решительные шаги для прекращения агрессивной политики Армении. Участники акции подчеркнули, что убийство Гулиевой Сахибы Идрис гызы 1967 года рождения и Гулиевой Захры Эльнур гызы 2015 года рождения в результате обстрела ВС Армении села Алханлы Физулинского района из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов является преступлением против человечности и отметили необходимость принятия жестких санкций против Армении.

Участники акции также отметили, что азербайджанцы мира поддерживают все шаги, предпринятые азербайджанским государством для освобождения территорий от оккупации. Было отмечено, что освобождение азербайджанских земель от оккупации - единственный путь к обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе.

В заключение пикета от имени участников было принято обращение к мировой общественности.