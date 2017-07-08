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Массовая гибель дельфинов в Крыму

 

В Севастополе и Керчи зафиксирована гибель более пяти дельфинов, сообщает FlashCrimea. О гибели животных сообщают местные жители. По их словам, на пляж Балаклавы в Севастополе выбросило шесть трупов дельфинов.

При этом жительница Керчи нашла на пляже мертвого азовского дельфина, находящегося на грани исчезновения. У животного была рана на голове. О произошедшем женщина сообщила в единую диспетчерскую службу.

«Мне сказали, что передадут коммунальщикам, и они уберут дельфина. Я спросила, а что разбираться, почему дельфин погиб, никто не будет? Они сказали, что не будут», — заявила она.

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