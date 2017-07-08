Иванка Трамп заменила отца на саммите «двадцатки»

Дочь президента США Дональда Трампа и его старший советник Иванка заменила отца на одной из встреч саммита G20 в Гамбурге. Об этом сообщила шерпа от России в «двадцатке» Светлана Лукаш.

«Второй день саммита G20 в Гамбурге начался с обсуждения вопросов Африки, миграции и здравоохранения. Иванка сопровождает президента Трампа… и заменяет его за столом G20, когда он уходит на двусторонние встречи», — написала дипломат.

По словам представителя Вашингтона, во время встречи лидеров G20 Иванка держалась на заднем плане, а когда ее отец должен был покинуть заседание, «ненадолго заняла его место за главным столом».

Добавим, президент Всемирного банка (ВБ) Джим Ен Ким и Иванка Трамп официально объявили о запуске фонда Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi). Фонд создан для поддержки женщин-предпринимателей в развивающихся странах. Программы организации будут предоставлять обучение, финансирование и займы предприятиям и компаниям, которые основали женщины, сообщает The Associated Press.