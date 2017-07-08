Азербайджан создал группу в ПА ОБСЕ

Группа поддержки Шелкового пути создана в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Подписание соответствующих документов произошло в рамках одного из параллельных мероприятий 8 июля в Минске в рамках 26-й летней сессии данной парламентской структуры, передает Евразесньюс.

Инициатива о создании группы принадлежит Азербайджану. Ее учредителями выступили 17 стран (в том числе Беларусь), еще три озвучили свой интерес о присоединении к ней в дальнейшем.

Как пояснил в беседе с журналистами вице-президент ПА ОБСЕ, азербайджанский парламентарий Азай Гулиев, созданная группа будет играть роль платформы для взаимовыгодных экономических и торговых проектов.

Как сообщил в свою очередь журналистам депутат парламента Белоруссии Андрей Рыбак, республика будет выступать со своей позицией в рамках мероприятий вновь созданной структуры, хотя в целом белорусская сторона в создании новой инициативы видит пользу