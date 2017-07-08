В провинции Хаккари Турции террористы Рабочей партии Курдистана (РПК) атаковали конвой, перевозивший оргтехнику, сообщают в субботу турецкие СМИ.
В результате нападения погибли два человека, еще трое ранены. Раненые доставлены в ближайшие больницы.
В провинции Хаккари Турции террористы Рабочей партии Курдистана (РПК) атаковали конвой, перевозивший оргтехнику, сообщают в субботу турецкие СМИ.
В результате нападения погибли два человека, еще трое ранены. Раненые доставлены в ближайшие больницы.
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