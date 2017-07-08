В селе Ашагы Нюведи Лянкяранского района живет мальчик с 7 пальцами на руке. Фотографии необычного мальчика распространило агентство АПА.

Впрочем, Юсиф Аббасов (2012 года рождения) не испытывает никаких проблем со здоровьем и он намного активнее своих сверстников. Вместо привычных 20 пальцев, у него их в общей сложности 26.

Врач Лянкяранской районной больницы Расиф Ахундов считает, что такая аномалия связана с наследственностью мальчика и она ничем ему не угрожает. Лишние пальцы, по словам врача, можно в будущем ампутировать.