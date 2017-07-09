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Трамп пообещал решить проблему КНДР

 

Президент США Дональд Трамп заявил, что проблема ядерной и ракетной программ КНДР будет решена «тем или иным образом». Об этом он рассказал в ходе диалога с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Reuters на полях саммита G20 в немецком Гамбурге.

«Это может занять больше времени, чем хотелось бы мне и вам, но в итоге так или иначе будет успех», — сказал Трамп, добавив, что высоко ценит действия Пекина по отношению «к чрезвычайно существенной проблеме в лице Северной Кореи, с которой надо что-то делать». Трамп призвал китайского лидера использовать экономические рычаги, чтобы оказать давление на Пхеньян.

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