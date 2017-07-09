Ни одна из встреч лидеров России и США в послевоенной истории не отслеживалась с таким вниманием, как нынешний саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Ощущение, что речь шла не о политическом мероприятии, а об анонсированной с большой помпой возвращении друг к другу бывших мегазвезд Голливуда. Подмечалось все - улыбки, ужимки, сила рукопожатия, его продолжительность, весь набор того, что американцы называют "языком тела".

Эта встреча в первый день работы саммита "Двадцатки" полностью затмила основную программу форума. Все мировые СМИ передали в эфир и на страницы изданий, как произошел первый контакт Путина и Трампа. Первый стоял у столика и о чем- то беседовал с японским премьером Синдзо Абэ. Вдруг появился Трамп, который с улыбкой на лице устремился к Путину с протянутой рукой. Российский президент что-то говорил, а Трамп взял его левой рукой под локоть, а потом по-дружески похлопал по спине. Оба довольно улыбались.

Позднее, когда началась их встреча и оба уселись в кресла, Трамп скажет, что для него "честь быть с вами". То есть с Путиным. Забежим вперед и отметим, что эта фраза вскоре вызвала настоящее негодование "большой американской прессы". "Нет. Неправильно, -написала в своей передовой The Washington Post. - Это не честь садиться рядом с лидером режима, который нападает на своих мирных соседей, вмешивается в выборы демократических наций, готовит убийства своих политических оппонентов и журналистов".

Встречу Путина и Трампа еще долгое время будут разбирать по косточкам все мировые СМИ. Слишком долго ее ждали. Слишком высоки были ставки для всего мира. Каковы же предварительные результаты?

Россия получает свободу действий в Сирии

Вскоре после встречи президентов министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что лидерам удалось договориться по четырем ключевым пунктам. Как и ожидалось основное время было уделено Сирии и по этому вопросу был достигнут главный позитивный результат.

Президенты согласовали прекращение огня в зоне деэскалации на юго-западе Сирии. Оно должно вступить в силу в 12:00 уже в это воскресенье, 9 июля. Как известно, на переговорах в Астане с участием представителей России, Турции и Ирана были созданы четыре таких зон деэскалации. На этих переговорах представитель США участвовал в качестве наблюдателя. Как убеждали многочисленные российские эксперты, Вашингтон совершенно не интересовали результаты дискуссий в казахской столице. Но это мнение оказалось неверным.

Договоренности в Астане, по крайней мере на сегодняшний день, оказались жизнеспособными, тем более, что более конкретных проектов никто не предложил. И американцы еще накануне саммита в Гамбурге решили развернуть всю свою сирийскую стратегию. Теперь они согласны во-первых с тем, что Асад может остаться у власти, хотя и не видят перспектив для его участия в политической жизни Сирии в долгосрочной перспективе. А во вторых - на высшем уровне скрепили договоренность о том, что российская военная полиция при координации с США и Иорданией будет обеспечивать безопасность в указанном районе на сирийском юго-западе. Это стало значительной дипломатической победой России, на большее Путин не мог и рассчитывать.

Новый канал по Украине

Вторая важная договоренность касалась Украины, и здесь Россию также ждал определенный успех. На встрече двух президентов насколько можно понять не обсуждалась проблема Крыма. Москва и Вашингтон договорились создать двусторонний канал по Украине, который, вероятно будет более солидным, чем предыдущий, который поддерживали помощник госсекретаря Виктория Нуланд и помощник президента России Владислав Сурков.

Теперь спецпредставителем США по Украине назначен Курт Волкер. Дипломат высокого ранга, он занимался европейским и азиатским направлениями в Совете национальной безопасности у Джорджа Буша-младшего, потом был постоянным представителем США в НАТО. Знающие Волкера лично российские эксперты и журналисты характеризуют его как очень профессионального и умного человека, большого знатока политики и истории, противника всяческих диктатур. Говорят, что он точно не будет заниматься никакими "разменами" в отношениях Украины и России, не будет "нагибать" Киев, но и не станет давать ему неоправданно высоких ожиданий.

Москва, кстати давно настаивала на создании более твердого канала для связи по Украине. Неизвестно, радует ли Кремль назначение Волкера, которого здесь считают хардлайнером (он очень близок к сенатору Джону Маккейну и в последнее время работал в институте, носящем его имя). Как бы то ни было, это назначение говорит об определенной серьезности планов Трампа по Украине, ведь раньше считалось, что новый президент вообще слабо представляет себе, что происходит в этой стране.

Что же касается каких-то новых концептуальных решений по урегулированию украинского кризиса, то они не прозвучали. Стороны лишь констатировали приверженность Минским договоренностям, что уже немало в нынешней ситуации, когда отношения между Россией и США оказались "ниже плинтуса" с весьма туманными перспективами улучшения.

Хакеры. Какие еще хакеры?

Особое звучание на встрече Путина и Трампа приобрел вопрос о кибербезопасности. Он имел лично отношение и к тому, и к другому лидеру. Как известно, Путина уже в течение нескольких месяцев обвиняют в Америке во вмешательстве в тамошние выборы с помощью хитроумных хакеров, что российский президент не перестает опровергать. О том, что эта тема продолжает оставаться горячей свидетельствуют и вопросы американских репортеров, которые, как и российские были допущены на пару минут в зал, где сидели президенты.

"Что вы можете сказать о российском хакерстве?" - громче других прозвучал именно этот вопрос. Ни Трамп, ни Путин на него не ответили, равно как и на другие вопросы. Правда, потом госсекретарь Рекс Тиллерсон сообщил, что Дональд Трамп начал беседу со своим российским коллегой именно с темы о предполагаемом вмешательстве России в выборы США.

Путин по традиции его заверил, что никакого вмешательства не было и в помине.

Президенты договорились о создании специальной рабочей группы по кибер-угрозам и кибер-вмешательству в политические процессы. Вероятно, ее возглавят замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и замгоссекретаря США Томас Шэннон. Создание такой комиссии также было важно и для Трампа, и для Путина. Первому на фоне непрерывных обвинений на родине в том, что он пришел к власти частично с помощью Кремля важно показать, что он теперь сделает все, чтобы не допустить никакого вмешательства России в американские демократические процессы в будущем. А Путину такое вмешательство и не нужно будет. Как говорится, мавр сделал свое дело, мавр может уйти. Если конечно допустить, что хакеры, как это утверждают американские спецслужбы, действовали по указанию российского президента.

При обсуждении этого вопроса в Гамбурге, однако, возникли разногласия. Как сказал Лавров "президент Трамп упомянул, что в США по-прежнему определенные круги раздувают хотя и не могут доказать российское вмешательство в выборы". И далее, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, якобы Трамп сказал, что "эта кампания приобретает довольно странный характер".

Тем самым Сергей Лавров здорово подставил американского президента. Неизвестно, что Трамп говорил Путину, но получается, что американский президент снимает все обвинения в адрес России в "похищении выборов". И можно представить себе, какой шквал негодования встретит Трампа по возвращении на родину, какие сильные аргументы получат его противники в конгрессе, утверждающие, что "слабак Трамп" идет на поводу у злокозненных русских". Американские СМИ, противники президента сразу же заговорили об этом. "Трамп может заявить, что он победил на встрече США-Россия, но Путин вероятно получил больше дивидендов" - такой заголовок выносит столичная The WashingtonPost.

"Дачи" подождут решения. С новыми послами

Наконец, четвертым пунктом договоренностей было решение об ускорении процесса назначения новых послов. Нынешнего посла США Джона Теффта может сменить бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман. Что же касается российского посла в Вашингтоне, то как неоднократно утверждали российские СМИ им должен стать заместитель главы МИД Анатолий Антонов, чью кандидатуру уже утвердили профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации. Однако, как пишет независимое интернет издание New Times, американцы пока не дают Антонову агреман, без чего он не сможет занять пост главы дипмиссии в США. Возможно, это связано с "пропагандистскими усилиями" Антонова во время конфликта на Украине, за которые он был включен в 2015 году в санкционные списки Евросоюза, Канады и Украины. Причем именно Киев, заострил внимание Вашингтона на присутствии Антонова в санкционных списках, когда в Москве проходило его утверждение на посту главы дипмиссии РФ в США.

С назначением послов связана еще одна щепетильная проблема в отношениях между двумя странами - о возвращении российской дипломатической собственности (посольских дач) в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, которая была конфискована предыдущим президентом Бараком Обамой за месяц до его ухода с поста президента.

В Москве ожидали, что Трамп подготовит к саммиту в Гамбурге Путину подарок в виде возвращенной собственности. Но этого не случилось. Решится ли теперь Москва на симметричные зеркальные меры в отношении американской дипломатической миссии? Вряд ли. Владимир Путин получил от встречи что хотел. Он и надеяться не мог, что в нынешней ситуации Трамп пойдет на снятие экономических санкций против России. Но главное в том, что американский президент поднял уровень своего российского визави почти до своего уровня. В отличие от саммита "Двадцатки "в австралийском Брисбене 2014 года, где Путин оказался в изоляции и который он покинул раньше срока, в Гамбурге российский лидер стал главным ньюсмейкером. Лидер супердержавы "имеет честь" с ним разговаривать! Никто не мог ожидать от этого первого контакта большего.