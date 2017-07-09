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Китай прекратил военные контакты с Ким Чен Ыном

 

Народно-освободительная армия Китая в настоящее время не поддерживает никаких контактов с северокорейскими военными, заявил в интервью телеканалу Channel News Asia директор центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Министерства обороны КНР Чжоу Бо, передает РИА Новости.

"Нет, в настоящее время у нас ноль контактов с северокорейскими военными. В прошлом у нас было много контактов и обменов. Я думаю, что это является отражением изменений в наших отношениях по причинам, всем хорошо известным. Китай в настоящее время солидарен с международным сообществом в уважении резолюций Совета безопасности ООН", — заявил Чжоу Бо, отрывки интервью которого опубликованы на сайте телеканала.

Он также отметил, что КНДР хочет прямых переговоров с США и Китай помогает этому.

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