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Армен Бадалян: «Надо отправить сыновей диванных генералов на передовую»

Автор: Отдел информации 

«Пока Армения и Азербайджан не договорились о мирном разрешении Карабахского конфликта, надо быть готовым к войне независимо от того, с какой оценкой выступят кризисные или другие антикризисные организации», - сказал политолог Армен Бадалян, комментируя доклад Международной кризисной группы о том, что в Карабахе возможна полноценная война, пишет армянское издание «Аравот».

«О Карабахе мало говорится, но это вовсе не означает, что вопросу не уделяется должного внимания. Этого не допустит и Азербайджан. Азербайджан хочет напомнить, что проблема не разрешена и этому вопросу следует уделить внимание», - сказал армянский политолог, не соглашаясь с мнением некоторых экспертов, что сопредседатели МГ ОБСЕ не оказывают должное внимание вопросу Карабахского конфликта.

Армен Бадалян не считает, что Армения должна быть нападающей стороной.

«Было бы неплохо, если бы те, кто говорит, что надо нападать, возобновить военные действия, отправили своих сыновей на передовую, и их сыновья находились в первых рядах наступающих. Посмотрим, будут ли эти диванные генералы говорить о превентивном ударе?.. Вообще не надо нападать, потому что будет гибнуть рядовая молодежь», - сказал он.

По мнению политолога, активность должно проявлять дипломатическое сообщество, а Армения не обладает тем экономическим и политическим весом для активной деятельности на дипломатическом фронте: «Власти Армении заняты совершенно иными вопросами». 

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