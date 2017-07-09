The New York Times рассказала о споре Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе двусторонней встречи в Гамбурге 40 минут обсуждали так называемое вмешательство Москвы в американские выборы. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на чиновника Белого дома, которого осведомил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По его словам, "временами обстановка накалялась, а господин Путин громко требовал доказательств от президента, который сам неоднократно подвергал сомнению заявления разведки США о том, что Россия пыталась раскачать выборы в пользу Трампа".

Согласно информации Тиллерсона, после дискуссии Трамп предложил перейти к другим вопросам, в частности, к обсуждению Сирии.

В субботу сам Владимир Путин заявил, что американский лидер "принял к сведению и согласился" с его заявлениями о том, что Россия не вмешивалась в выборы. Сам Трамп пока не комментировал беседу с российским коллегой, ограничившись лишь фразой, что она была "потрясающей".