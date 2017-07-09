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Тиллерсон прилетел в Киев

 

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сегодня прибыл с визитом в Киев. В аэропорту Борисполь под Киевом приземлился самолет госсекретаря США, откуда Тиллерсон пересел в автомобиль и уехал; его прибытие транслировал телеканал "112 Украина".

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что глава ведомства Рекс Тиллерсон 9 июля посетит с рабочим визитом Киев, где встретится с президентом Украины Петром Порошенко. По данным высокопоставленного чиновника Госдепартамента, Тиллерсон в рамках визита представит украинскому президенту свой взгляд на конфликт на востоке Украины, а также попытается собрать больше информации по этой теме.

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