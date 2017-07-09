Президент США Дональд Трамп по возвращению из Европы на авиабазе «Эндрюс» дважды попытался вернуть фуражку солдату караула, но ветер ее срывал. Кадры CNN опубликованы на YouTube-канале Conservative.

Глава Белого дома дважды поднимал и возвращал морскому пехотинцу фуражку, которую с его головы срывали сильные потоки воздуха от вращавшихся лопастей вертолета.

Трамп прибыл на самолете на американскую авиабазу из Европы после окончания саммита лидеров стран G20. Здесь он пересел в вертолет, который доставил его и первую леди США Меланью Трамп в Белый дом.