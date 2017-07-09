Поехал в Карабах, вернулся и умер

Блогер Илья Варламов сообщил о смерти Антона Носика. Об этом Варламов написал в своем блоге, сообщает haqqin.az со ссылкой на российский портал Republic.

«Смерть наступила в районе двух часов ночи. Другие подробности пока неизвестны», – сообщил Варламов.

Корреспондент «Эха Москвы» Яков Широков сообщил, что радиостанция получила подтверждение этой информации.

Как сообщается на сайте «Эха», причиной смерти Носика стал сердечный приступ. Информацию подтвердил в фейсбуке журналист Демьян Кудрявцев.

Антон #Носик умер. Эхо подтверждают Меркуров и Варламов. — Yakov Shirokov (@Yakshiro) 9 июля 2017 г.

Напомним, что скандальный российский блогер Антон Носик в марте этого года незаконно посетил оккупированный Карабах.

«Еду в «Нагорно-Карабахскую Республику», она же древний армянский "Арцах". Говорят, красивейшее место во всем Закавказье, - написал тогда Носик. - Есть мнение, что всякий, кто туда въезжает, нарушает территориальную целостность Азербайджана. Меня это не смущает».

Отметим, что после этой поездки МИД Азербайджана включил А.Носика в «черный список» с последующим запретом на въезд в Азербайджан.