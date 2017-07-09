Умер и великий Глазунов

Известный советский и российский художник Илья Глазунов скончался в возрасте 87 лет, сообщили РИА Новости в воскресенье в его окружении.

"Илья Глазунов скончался сегодня ночью",- сказал РИА Новости источник в окружении художника.

Илья Глазунов – советский и российский художник-живописец, педагог. Основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества. И. С. Глазунов - академик РАХ (2000). Народный художник СССР (1980). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1997). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».