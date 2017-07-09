В последнее время человечество все чаще становится свидетелем непредсказуемых явлений природы: Аномально теплые зимы, непривычный холод и дождливая погода весной и летом, тропические ливни, когда за несколько часов выпадает месячная норма осадков в регионах, где раньше такого никогда не было, летние снегопады в центральной полосе России и Европе, и т.д.

Что же самом деле происходит с погодой, каких изменений стоит ожидать и как к ним подготовиться?

Как рассказал haqqin.az ученый-климатолог Иса Алиев, эпоха индустриализации, начавшаяся примерно с 1750-ых годов и получившая особенно бурное развитие в прошлом столетии, нанесла непоправимый вред природе. Основным источником тепла для планеты (99,99%) является Солнце. Остальные незначительные источники — это вулканы, горячие источники и т.д. Поступающая от Солнца энергия обратно отражается в космос. Небольшая часть этой энергии задерживается в нижних слоях атмосферы «радиационно-активными» газами, что способствует созданию благоприятных условий для жизнедеятельности.

С увеличением энергопотребления количество этих газов возросло, что в свою очередь стало приводить к чрезмерному нагреванию Земли. В этом и заключается суть явления, именуемого «парниковым эффектом».

По словам Алиева, уже во второй половине 20-го века мировая общественность начала приходить к пониманию необходимости решения данной глобальной проблемы. В середине 1970-ых годов начались активные работы в этом направлении. В 1979 году на Всемирной конференции в Женеве были заложены основы Всемирной климатической программы. Затем в 1992 году была принята рамочная конвенция ООН об изменении климата, которую подписали 198 стран.

Конечной целью конвенции является поддержание в атмосфере концентрации газов, выброшенных в ходе хозяйственной деятельности человека, на безопасном уровне и устранение угрозы всей климатической системе. Обязательства по данной конвенции были приняты и позднее, а после подписания Киотского протокола появились четкие механизмы их исполнения, но до сих пор развитые страны мира не торопятся исполнять их на деле. Хотя, как отмечает Алиев, основной груз исторической ответственности лежит именно на них.

«США, страны Европы, Япония, Канада, Австралия являются главными источниками вредных выбросов».

Существует также теория «всеобщего заговора», которая предполагает, что именно развитые страны мира, желая удержать экономическое лидерство за собой, различными научными изысканиями пытаются навязать всему остальному миру соглашения, ограничивающие использование энергоресурсов и переход на экологически чистые виды энергии. Естественно, что осуществить такой переход развитым странам будет намного проще и это позволит им сохранить преимущество.

Насколько правдоподобна данная теория?

По словам эксперта, доля правды в этом предположении есть. «В этом и заключается нежелание отдельных стран выполнять обязательства, которые по их мнению приведут к их экономическому отставанию и невозможности удовлетворить потребности растущего населения. В частности, выход Трампа из последних Парижских соглашений является тому ярким примером».

Коснувшись недавних событий в Москве, когда по причине страшного урагана погибли 16 человек и выпавшем в отдельных регионах России в начале июня снеге, ученый сказал, что это всего лишь отдельные первичные симптомы. По его словам, если необходимые меры не будут предприняты, то подобные и намного более масштабные явления будут иметь место в разных уголках планеты. «Для противостояния этому требуются совместные усилия всех стран мира», - отметил ученый.

На вопрос о том, изменится ли в ближайшие годы климат и в Азербайджане, и что можно сделать, чтобы смягчить последствия этого, Алиев ответил, что дать какие-либо конкретные прогнозы пока сложно.

Как образно выразился собеседник, природа ныне представляет собой израненного, дикого зверя, которого зажали в угол и если с ним так обращаться и дальше, то последствия такого обращения могут оказаться весьма плачевными для всего человечества…