Ким Чен Ын грозит ядерной войной

Северная Корея раскритиковала совместные учения США и Южной Кореи, обвинив Вашингтон в том, что он подталкивает полуостров к «переломной точке» ядерной войны, передает AFP.

Государственная северокорейская газета "Родонг" в статье под названием «Не играйте с огнем на пороховой бочке» обвинила Вашингтон и Сеул в усилении напряженности в связи с учениями.

«США посредством опасных провокаций увеличивают риск ядерной войны на полуострове», - говорится в статье, в которой Корейский полуостров представлен как «самый большой в мире очаг напряженности».

Пхеньян описал совместные учения США и Южной Кореи как «опасную военную уловку, которая пытается разжечь ядерную войну на полуострове».

«Небольшое недоразумение или ошибка могут сразу привести к началу ядерной войны, что неизбежно приведет к новой мировой войне», - отмечается в статье.