Эльмар Мамедъяров об основных задачах азербайджанской дипломатии

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров обозначил основные задачи внешней политики страны, сообщает Интерфакс.

«Основной задачей является урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права, резолюциями Совета Безопасности ООН в пределах признанных на международном уровне границ Азербайджана на основе его территориальной целостности и суверенитета», - пишет министр в статье, опубликованной в официальной печати в воскресенье.

Другой задачей, по его словам, «с учетом отсутствия в Азербайджане внутренних источников риска и формирования основных угроз за пределами нашей страны – является защита нашей страны от внешних рисков и обеспечение ее безопасности путем правильной политики и необходимых мер».

В число задач МИД Азербайджана также входят: невмешательство во внутренние дела государств и поддержка межгосударственных отношений, отрицающих внешнее вмешательство; избежание международных действий и инициатив, не отвечающих национальным интересам Азербайджана и интересам народа, и продолжение политики, основанной на национальных интересах; расширение успешного сотрудничества Азербайджана с международными организациями и расширение многосторонней дипломатии страны; поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога и мультикультурализма.

«Задачами также являются повышение конкурентоспособности национальной экономики, расширение экспорта и получение выхода на новые рынки на фоне мирового финансово-экономического кризиса и падения цен на нефть; завершение строительства проектов TANAP и TAP в соответствии с графиком и начало функционирования Южного газового коридора; завершение работ по транспортным коридорам Восток-Запад и Север-Юг», - пишет Э.Мамедъяров.