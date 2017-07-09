Накануне, как сообщал haqqin.az, общий комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской Ассамблеи ОБСЕ поддержал предложенный шведским депутатом проект резолюции, критикующей ситуацию в области прав человека и свобод в Азербайджане, России и Белоруссии.

Сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в Минске.

В проекте резолюции о положении в Восточной Европе выражалась обеспокоенность "ухудшением демократического развития, продолжающимися и умножающимися нарушениями прав человека, а также тяжелым положением политической оппозиции, гражданского общества, журналистов и других защитников свободы в России, Белоруссии и Азербайджане".

Представляя резолюцию, ее автор, шведский депутат Кристиан Хольм-Баренфельд отметил, что в документе выражена озабоченность в связи с ухудшением демократической ситуации в Азербайджане, Беларуси и России.

Однако сегодня проект этой резолюции был вынесен на обсуждение на пленарном заседании Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. В эти минуты завершилось обсуждение и голосование по проекту резолюции, ранее принятому на заседании общего комитета.

Как сообщил haqqin.az член азербайджанской делегации, депутат Милли Меджлиса Кямран Набизаде, пункт о нарушениях в Азербайджане был исключен из первичного проекта. Таким образом, депутаты ПА ОБСЕ отказались голосовать за антиазербайджанскую часть резолюции.