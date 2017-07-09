В Иране (особенно в Тегеране, Тебризе и Астаре) продолжает увеличиваться число девочек-подростков, эксплуатируемых в сфере сексуального труда. Об этом сообщает Женский комитет оппозиционного Иранского национального совета сопротивления со ссылкой на доклад Госдепартамента США «О торговле людьми».

Отмечается, что в Иране растет количество «временных» или «краткосрочных» браков, длившихся от одного часа до одной недели - для коммерческой сексуальной эксплуатации. Говорится и о случаях «транзита» по доставке девочек из Азербайджана в Арабские Эмираты для коммерческой сексуальной эксплуатации.

Комментируя для haqqin.az эту информацию, глава Женского кризисного центра Матанат Азизова, проживающая в настоящее время в Чехии, заявила, что еще лет 7-8 назад она столкнулась с ситуацией, когда азербайджанские девочки становились жертвами торговли людьми.

«Самые первые истории были связаны с детьми. В основном, это происходило на юге страны. К примеру, в район приезжал иранский азербайджанец. Якобы в поисках девочки для женитьбы. Находил жених себе несовершеннолетнюю. Далее сваты, потом религиозный брак. А затем родители отвозили ребенка в страну, в дом жениха, и думали, что это счастье для их девочки, ведь у нее богатый жених. Вскоре они возвращались обратно в Азербайджан. Еще несколько дней контактировали со своей дочерью, а потом все связи обрывались. Они едут в Иран, но о женихе информации нет, квартира оказывается съемной, а следы девочки пропадают», - рассказала Азизова.

По ее словам, истории по похожему сценарию случались и с гражданами Турции.

Есть другой вариант, говорит собеседник. «Речь идет о более зрелых женщинах, 30-35 лет. Через знакомых им посылается информация о неком мужчине-вдовце в Иране. Как правило, посредники - это знакомые, которым доверяют и верят. Женщины «выходят замуж» за вдовца, а в дальнейшем их посредством временного брака «сыйга», продают другим мужчинам», -рассказывает глава Женского кризисного центра.

Что касается третьей категории, то это женщины, которые зарабатывают на жизнь в секс-индустрии. «Приехав в Иран, они думают, что смогут хорошо заработать в стране, где конкуренция в секс-бизнесе невысокая, но попадают в сети трафикеров. Я сотрудничала с иранским журналистом. С его помощью нам удалось спасти пять женщин. Им не отдавали паспорта, запугивали полицией и смертной казнью. Учитывая такие угрозы, женщины были вынуждены смиряться со всеми мучениями».

Собеседник рассказала, что существует и так называемые вип-услуги. «Например, на берегу Каспийского моря в Иране проживают богатые люди, которые в своих виллах, за закрытыми дверями, могут делать все что угодно. Они нанимают женщин на час, на день или месяц и все это через религиозный брак. Как только женщина надоедает, он возвращает ее хозяину или же перепродает ее. Куда она попадет на этот раз, никто не знает».

Законы в Иране очень жесткие, поэтому жертвы торговли людьми боятся обращаться в полицию. «Помню, когда мы вышли на группу азербайджанских женщин в одном из отелей Ирана, которым не возвращали паспорта, и предложили им свою помощь, сразу последовал отказ даже на продолжение общения. Страх перед полицией, которая в Иране коррумпирована, страх перед смертной казнью, приводит к тому, что сегодня десятки женщин из Азербайджана становятся жертвами торговли людьми. Те же, кто смог вернуться, учитывая нашу ментальность и традиции, молчат и скрывают информацию о том, что произошло с ними в Иране», - подчеркнула эксперт.

Резюмируя, Матанат Азизова отметила, что поднятая проблема весьма серьезна: «И хотя достоверных цифр нет, можно говорить, что речь идет как минимум о сотнях женщин и девочек из Азербайджана, которые за последние несколько лет стали жертвами трафикинга по этой схеме».