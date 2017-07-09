Подписаться на уведомления
 

Сотни азербайджанок – сексуальные рабыни комментирует Матанат Азизова

Автор: Беседовал Рауф Керимли, собкор 

В Иране (особенно в Тегеране, Тебризе и Астаре) продолжает увеличиваться число девочек-подростков, эксплуатируемых в сфере сексуального труда. Об этом сообщает Женский комитет оппозиционного Иранского национального совета сопротивления со ссылкой на доклад Госдепартамента США «О торговле людьми».

Отмечается, что в Иране растет количество «временных» или «краткосрочных» браков, длившихся от одного часа до одной недели - для коммерческой сексуальной эксплуатации. Говорится и о случаях «транзита» по доставке девочек из Азербайджана в Арабские Эмираты для коммерческой сексуальной эксплуатации.

Матанат Азизова

Комментируя для haqqin.az эту информацию, глава Женского кризисного центра Матанат Азизова, проживающая в настоящее время в Чехии, заявила, что еще лет 7-8 назад она столкнулась с ситуацией, когда азербайджанские девочки становились жертвами торговли людьми.

«Самые первые истории были связаны с детьми. В основном, это происходило на юге страны. К примеру, в район приезжал иранский азербайджанец. Якобы в поисках девочки для женитьбы. Находил жених себе несовершеннолетнюю. Далее сваты, потом религиозный брак. А затем родители отвозили ребенка в страну, в дом жениха, и думали, что это счастье для их девочки, ведь у нее богатый жених. Вскоре они возвращались обратно в Азербайджан. Еще несколько дней контактировали со своей дочерью, а потом все связи обрывались. Они едут в Иран, но о женихе информации нет, квартира оказывается съемной, а следы девочки пропадают», - рассказала Азизова.

По ее словам, истории по похожему сценарию случались и с гражданами Турции.

Есть другой вариант, говорит собеседник. «Речь идет о более зрелых женщинах, 30-35 лет. Через знакомых им посылается информация о неком мужчине-вдовце в Иране. Как правило, посредники - это знакомые, которым доверяют и верят. Женщины «выходят замуж» за вдовца, а в дальнейшем их посредством временного брака «сыйга», продают другим мужчинам», -рассказывает глава Женского кризисного центра.

Что касается третьей категории, то это женщины, которые зарабатывают на жизнь в секс-индустрии. «Приехав в Иран, они думают, что смогут хорошо заработать в стране, где конкуренция в секс-бизнесе невысокая, но попадают в сети трафикеров. Я сотрудничала с иранским журналистом. С его помощью нам удалось спасти пять женщин. Им не отдавали паспорта, запугивали полицией и смертной казнью. Учитывая такие угрозы, женщины были вынуждены смиряться со всеми мучениями».

Собеседник рассказала, что существует и так называемые вип-услуги. «Например, на берегу Каспийского моря в Иране проживают богатые люди, которые в своих виллах, за закрытыми дверями, могут делать все что угодно. Они нанимают женщин на час, на день или месяц и все это через религиозный брак. Как только женщина надоедает, он возвращает ее хозяину или же перепродает ее. Куда она попадет на этот раз, никто не знает».

Законы в Иране очень жесткие, поэтому жертвы торговли людьми боятся обращаться в полицию. «Помню, когда мы вышли на группу азербайджанских женщин в одном из отелей Ирана, которым не возвращали паспорта, и предложили им свою помощь, сразу последовал отказ даже на продолжение общения. Страх перед полицией, которая в Иране коррумпирована, страх перед смертной казнью, приводит к тому, что сегодня десятки женщин из Азербайджана становятся жертвами торговли людьми. Те же, кто смог вернуться, учитывая нашу ментальность и традиции, молчат и скрывают информацию о том, что произошло с ними в Иране», - подчеркнула эксперт.

Резюмируя, Матанат Азизова отметила, что поднятая проблема весьма серьезна: «И хотя достоверных цифр нет, можно говорить, что речь идет как минимум о сотнях женщин и девочек из Азербайджана, которые за последние несколько лет стали жертвами трафикинга по этой схеме».

2168 просмотров


Старости
Еще четыре тысячи азербайджанцев под прицелом армянской армии
Еще четыре тысячи азербайджанцев под прицелом армянской армии haqqin.az из Алханлы
Наша погода
Сегодня 29° / 22°
10 Июл 31° / 23°
11 Июл 28° / 22°
12 Июл 29° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9431 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

Суицид на «Нефтяных камнях» обновлено 13:44
Азай Гулиев создал в ОБСЕ влиятельную группу
В Тбилиси облава на проституток и арабов haqqin.az из Тбилиси
Армения против русского языка фото
Сотни азербайджанок – сексуальные рабыни комментирует Матанат Азизова
Парламентская Ассамблея ОБСЕ отказалась от резолюции против Азербайджана оперативно
Эльмар Мамедъяров об основных задачах азербайджанской дипломатии
Ким Чен Ын грозит ядерной войной
Если так пойдет, летом в Баку пойдет и снег комментирует азербайджанский ученый
Москва хочет сохранить статус-кво в Карабахе комментирует Александр Гущин
Умер и великий Глазунов
Поехал в Карабах, вернулся и умер
Хорошо бы, оставаясь пророссийским, шагать на Запад… наша аналитика
Трамп вернул пехотинцу сорванную ветром фуражку видео
Тиллерсон прилетел в Киев
Месси будет зарабатывать миллион фунтов в неделю
The New York Times рассказала о споре Путина и Трампа
В Кувейте начали продавать мороженое в честь Пабло Эскобара
В Турции взорвали военный автомобиль: есть погибшие
Армен Бадалян: «Надо отправить сыновей диванных генералов на передовую»
Китай прекратил военные контакты с Ким Чен Ыном
Минобороны о новых обстрелах армян
Путин получил от Трампа то, что хотел наша аналитика
Иранский аятолла назвал убийство двухлетней Захры зверством
Мэр сепаратистской Горловки ранен при обстреле украинской армии
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться