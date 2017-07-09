Армянский сегмент социальных сетей вновь трясет от возмущения. На сей раз причиной стал… русский язык. Как оказалось, выпускники армянских школ, получив недавно свои аттестаты, обнаружили записи и на русском языке, как было во времена Советского Союза.

До недавних времен государственным языком в Армении был только армянский язык. А вот теперь оказалось, что русскому языку в Армении министерством науки и образования также присужден статус государственного языка. Кто же должен ответить на вопрос «почему?», - возмущаются пользователи

«И в конце концов, почему именно на русском, а не на английском, или фарси, на худой конец – на грузинском? Когда же наконец армянский народ будет жить как суверенное государство – с государственным достоинством и разумными шагами?»

В Ереване договорились до того, что запись в дипломе на русском языке означает ни много ни мало … уничтожение государственности…