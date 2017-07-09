Как подтвердили корреспонденту haqqin.az десятки «ночных бабочек», захваченных в притонах грузинской столицы в результате специально разработанной полицейской операции, только начало большой работы по борьбе с проституцией, которая бурным цветом и давно расцвела в Тбилиси.

Как теперь выясняется, этот вид криминального бизнеса пустил глубокие корни и имеет очевидные признаки международного характера. Странно, что эти факты, вызвавшие возмущение горожан, становятся только сейчас известными полиции.

Кстати, и сама операция по выявлению рассадников проституции и задержанию обслуживающего состава притонов, включая сотни проституток, многие из которых не делают секрета из своего «бизнеса», была предпринята после того, как группа представителей общественности официально заявила от имени тбилисцев, что сами возьмутся за наведение порядка в столице, если власти не предпримут соответствующих мер.

Для начала намечалось провести грандиозный «Марш грузин» в центре Тбилиси. И вот пресс-служба МИД (странно, что не МВД, видимо, из-за наличия среди задержанных большого количества иностранок) сообщает о первых результатах облавы на наиболее беззащитную часть криминала – проституток.

В отделение полиции накануне выходных доставлены 20 иностранок и 71 грузинка, а также 41 иностранец и 15 грузин. Как отметил организатор намечаемого «Марша грузин» экс-парламентарий Сандро Брегадзе, среди задержанных имеются и несовершеннолетние.

«Насколько мне известно, речь идет о жертвах трафикинга, все они находились в рабстве прямо в центре Тбилиси. Все притоны, которые действовали под видом кафе и баров, принадлежат арабским гражданам. Уже установлено, что общее число несовершеннолетних, вовлеченных в криминальный бизнес (Баградзе называет его «позорным») и ставших жертвами трафикинга», достигает 90 человек. «Главные очаги проституции в Грузии находятся в Тбилиси и Батуми», - заключил он.

В отличие от него, облава на притоны, предпринятая полицией, «есть нечто иное как обычный популистский шаг МВД», - считает другой известный гражданский активист Нино Болквадзе. В подтверждение своего вывода она сообщает, что в отделение полиции, куда ее вызвала одна из задержанных, спешно всех сфотографировали и отпустили…