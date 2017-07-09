Азай Гулиев создал в ОБСЕ влиятельную группу

Вчера в Минске в рамках 26-ой летней сессии Парламентской ассамблее ОБСЕ по инициативе члена делегации Азербайджана, вице-президента ПА ОБСЕ Азая Гулиев создана «Группа поддержки Шелкового пути» (Silk Road Support Group of the OSCE PA, SRG), сообщает haqqin.az.

Азай Гулиев в своем выступлении поблагодарил председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристину Муттонен, спикера Черногории Ивана Брайовича, спикера Боснии и Герцеговины Бориса Чолака, а также глав делегаций за поддержку выдвинутой Азербайджаном инициативы.

Председатель ПА ОБСЕ Кристина Муттотен в своем выступлении заявила, что приветствует создание подобной группы в ПА ОБСЕ и поблагодарила вице-президента Азая Гулиева за активную деятельность в Парламентской ассамблее ОБСЕ

После обсуждений был подписан Протокол о создании «Группы поддержки Шелкового пути», в которой будут представлены Азербайджан, Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия, Кыргызстан, Монголия, Румыния, Сербия, Швейцария, Испания, Таджикистан, Турция и Украина.

Координатором Группы единогласно избран Азай Гулиев, а секретарем - Миркямал Ализаде.