Согласно сообщению на сайте SOCAR, самоубийство совершил 56-летний начальник контрольно-интерпретационного отряда геофизической экспедиции Мамед Велиев.

Соответствующие органы начали проверку по факту.

* * * 13:22

Сегодня на «Нефтяных камнях» мужчина примерно 50-60 лет совершил самоубийство, выбросившись из окна 9-го этажа общежития, сообщает haqqin.az со ссылкой на главу Организации защиты прав нефтяников Мирвари Гахраманлы.

Согласно информации, погибший, имя которого не сообщается, являлся сотрудником Управления геологии и геофизики.