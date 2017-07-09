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Израиль против участия Ирана в перемирии в Сирии

 

Израиль рассчитывает, что Россия и США рассмотрят и учтут его требования о недопустимости закрепления в Сирии иранских сил при организации перемирия в юго-западных районах соседней страны, сообщил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости. 

Он сообщил, что на этой неделе обсуждал этот вопрос в телефонных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Они оба сказали мне, что понимают позицию Израиля и рассмотрят наши требования", — сказал премьер-министр на заседании кабинета.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подтвердил, что РФ и США готовы с полудня воскресенья объявить о прекращении огня в соседних с Израилем и Иорданией юго-западных провинциях Сирии Дераа, Кунейтра и Сувейда.

Премьер Израиля также сказал, что будет приветствовать прекращение огня в приграничных районах Сирии, если оно не усилит проиранские силы.

"Израиль будет приветствовать настоящее прекращение огня в Сирии, но оно не должно привести к консолидации сил Ирана и его сателлитов в Сирии, в целом, и на юге Сирии, в частности", — сказал Нетаньяху.

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