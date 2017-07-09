Польские власти начали эвакуацию около 10 тысяч жителей Белостока и Супрасля на период вывоза обнаруженной 500-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщило местное телевидение, передает РИА Новости.

Бомба была найдена во время строительных работ. Глава Белостока Тадеуш Трусколяский заявил, что опасности для жителей нет, но они могут возникнуть во время подъема и вывоза боеприпаса.

Бомбу поднимут с помощью крана и поместят на специальный автомобиль, а затем вывезут на полигон в Ожише и там взорвут.

В январе в акватории речного порта Гамбурга обнаружили 1000-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Снаряд находился на глубине семи метров. После его извлечения на поверхность спасатели приступили к обезвреживанию детонаторов.