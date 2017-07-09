Итак, произошло то, чего так ждало все мировое сообщество. Состоялась личная встреча президентов США и России – Дональда Трампа и Владимира Путина. Уже сам факт этой встречи и ее формат предопределили пристальное внимание экспертного сообщества, которое теперь пытается понять, насколько она может оказаться значимой. Станет ли она поворотным пунктом в отношениях между двумя странами или окажется очередным протокольным мероприятием, которое не сможет оказать какого либо субстантивного влияния на развитие ситуации в мире.

О чем в первую очередь по горячим следам говорят все аналитики и политологи – это непринужденная, дружеская атмосфера, которая царила на этой встрече. Два лидера вели себя друг с другом подчеркнуто по-дружески, в результате чего в воздухе витало некое подобие эйфории в преддверии возможных договоренностей. Но как показывает практика, реальные договоренности достигаются совсем по-другому, при иных обстоятельствах, в других форматах. Напомним, что у Путина сложились в свое время весьма неплохие и даже дружеские отношения с Джорджем Бушем-мл. Но особого влияния на долгосрочные отношения между двумя странами эта взаимная приязнь не оказала. Геополитическая конструкция мира представляет собой довольно сложную систему, в которой практически нет места личным пристрастиям тех или иных политиков.

Важным в этой встрече было и то, что по настоянию Трампа в ней принимали участие лишь два президента и главы соответствующих внешнеполитических ведомств двух стран – Тиллерсон и Лавров. Уже одно это наводит на мысль, что на встрече могли обсуждаться не только те вопросы, о которых было заявлено прессе. Если учитывать, что и Трампа, и Тиллерсона обвиняли в наличии особых связей с Россией, то подобный формат несомненно вызовет, и уже вызывает вопросы у американской общественности. Так или иначе, но информация о встрече крайне скудна и не дает особо широкого поля для полноценного анализа. Тем не менее, определенные тенденции проследить можно, и на их основе составить для себя некоторую приблизительную картину происходящего.

Понятно, что дело не только в том круге вопросов, который обсуждался на первой встрече двух президентов. Так или иначе, он был известен уже заранее, ведь все знают, какие именно проблемы являются катализатором непростых, если не сказать больше, отношений между Вашингтоном и Москвой. Главная интрига в том, смогли ли стороны хотя бы приблизительно договориться о путях решения этих сложных вопросов. И еще более важным вопросом является то, смогут ли эти договоренности, если они были достигнуты, быть претворены в жизнь. Здесь весь положительный заряд от прошедшей встречи может попросту улетучиться в связи с разными политическими реалиями двух стран.

Не случайно, что и западные эксперты отмечают возможное внутреннее противодействие достигнутым договоренностям. Все они отмечают весьма товарищеские отношения между двумя лидерами, но при этом задаются вопросом, смогут ли личные связи преодолеть значительное бюрократическое сопротивление улучшению отношений между двумя странами. Правда, западные аналитики здесь совершили лишь одну ошибку – они посчитали, что это противодействие может иметь место с обеих сторон, но не учли специфику российской «вертикали власти». Путин всегда ставил личные контакты с лидерами государств превыше всех других форм внешнеполитического взаимодействия. И по-своему он прав, так как привык, что именно лидеры формируют и определяют политическую действительность. Персонификация власти – это реально существующий фактор политических систем многих республик бывшего СССР, а также стран третьего мира. Но на Западе это далеко не так, как мы можем весьма наглядно наблюдать на примере США и Евросоюза. Там мы имеем дело с настоящей коллегиальностью в деле принятия основополагающих решений внешней и внутренней политики. И потому в реальности мы будем иметь совершенно другую картину.

Соответственно, о чем бы ни договорились Трамп с Путиным в Гамбурге, эти договоренности, как и вообще результаты этой встречи, имеют весьма разное значение в США и России. Касательно Путина, любая его договоренность является окончательной, так как ему не перед кем отчитываться в своей стране. Путин решил, Путин согласился, Путин сделал. Или не сделал. Это уже как он сам посчитает нужным.

Совсем не так дело обстоит с Трампом. Президент США может договариваться о чем угодно, с кем угодно и где угодно. Но любые его договоренности ничего не стоят без поддержки Конгресса и американского политического истеблишмента, а равно и без одобрения общественного мнения граждан страны. Да, именно глава американского государства определяет тактическую составляющую внешнеполитического курса страны. Но стратегию формирует далеко не он. Она является плодом многолетних усилий целых групп представителей правящего истеблишмента, аналитиков, лоббистов и многих других.

Америка обладает весьма высоким запасом прочности и реально действующими механизмами сдержек и противовесов как с правовой точки зрения, так и с социальной. Американская власть – это не только президент, но и Конгресс, суды, губернаторы и законодательные собрания штатов.

Еще раз повторим ту мысль, которую мы неоднократно развивали в наших предыдущих статьях: Трамп – самый непредсказуемый политик современности. А после того, как он вступил в должность, его непредсказуемость усугубляется зависимостью от своей команды, от того давления, которое на него оказывает американская система сдержек и противовесов. И тут ситуация будет развиваться исключительно в русле следования национальным интересам.

Как метко заметил в свое время британский премьер лорд Палмерстон: «У нас нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов, но постоянны и вечны наши интересы, и защищать их – наш долг». И любая американская администрация, будь то республиканская или демократическая, будет делать именно это, вне зависимости от того, кто находится у руля власти. А точнее, кто сидит в кабинке машиниста. Ибо Америка не автомобиль, а поезд, твердо стоящий на рельсах. И ее президент может лишь прибавлять или убавлять скорость, но изменить курс не в силах.

Ради объективности отметим, что если не учитывать американскую систему сдержек и противовесов, то в личностном плане, по сравнению с Трампом, Путин является политиком с огромным стажем и опытом работы в спецслужбах, в то время как Трамп всего лишь бизнесмен. Но учитывая, что в случае с Америкой мы имеем дело с целой системой, это преимущество Путина над Трампом сводится к нулю.

Говоря о первой встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что между ними установилась «позитивная химия». Проблема лишь в том, что члены Сената и Палаты представителей США не химики, и им нет никакого дела до личных пристрастий своего президента. Тем более, что история неоднократно доказывала зыбкость подобного личностного подхода к отношениям между двумя крупнейшими мировыми державами.

Непринужденное общение Трампа с Путином необходимо воспринимать на фоне всех тех обязательств, которые присутствуют в американском законодательстве и всех многочисленных политических соглашений и директив, которые направляют действия США по всему миру. Пара наиболее подходящих примеров – обучение украинских войск, размещение новых военных частей в Восточной Европе, полеты ВВС США над Сирией. И это далеко не исчерпывающий список.

Если же говорить по существу, то и Госдеп США, и Кремль подтвердили, что два президента обсуждали кибербезопасность, ситуацию в Украине и Сирии. Начали они, правда, с того, что Трамп затронул тему вмешательства России в выборы США путем хакерских атак. Естественно, что Путин напрочь отверг подобную возможность. Сам Трамп еще накануне, будучи в Варшаве, заявил о причастности России к хакерским атакам следующее: «Я думаю, это была Россия, и это еще могли быть другие люди в других странах. Никто точно этого не знает». То есть, вроде бы и Россия, а может быть и нет. Договоренность же продолжать дальнейшие дискуссии по разрешению проблем кибербезопасности, по сути, не может считаться решением данной проблемы. Бремя доказательств причастности России к хакерским атакам во время американских выборов 2016 года будет все равно лежать на соответствующих разведывательных структурах и следственных органах самих США. По любому, американская общественность ждала от Трампа гораздо более жесткой позиции по данному вопросу, тем более, что от этого зависит непосредственно легитимность самого Трампа и его действий в качестве президента.

Слова Тиллерсона о том, что «президенты сконцентрировались на том, как преодолеть эту на данный момент трудную проблему», явно не удовлетворили многих на Капитолийском холме. «Подрыв неприкосновенности нашего избирательного процесса не может и не должен быть той областью, в которой «признание наличия разногласий» может являться приемлемым результатом», – заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Правда, какого-либо иного результата тут и быть не могло. Ни одно государство не признается в совершении порочащих его действий. Обеспечение кибербезопасности каждого отдельного государства - это сугубо его внутреннее дело.

Несколько более осязаемый результат был достигнут по сирийскому вопросу. Хотя и здесь особой интриги нет. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, США и Россия договорились о перемирии в юго-западной части этой раздираемой войной страны. Перемирие должно вступить в силу на следующей неделе между группами оппозиции, поддерживаемыми США, и сирийским правительством. Однако это не первое такое соглашение. В свое время Лавров договаривался о том же и с предыдущим госсекретарем Джоном Керри. А воз и ныне там. Ситуация повторяется вот уже в который раз.

Что касается урегулирования в Украине, то и тут не все так просто. Или, наоборот, проще некуда. Стороны подтвердили приверженность т.н. Нормандскому формату, что предопределяет прежнее вялотекущее состояние в сфере урегулирования ситуации в Донбассе. США, правда, назначили своим представителем по Украине бывшего представителя при НАТО, кадрового дипломата Курта Волкера. Вопрос лишь в том, насколько это назначение стало результатом встречи. По сведениям американских СМИ, идея учреждения нового поста спецпредставителя по Украине появилась в администрации Дональда Трампа еще весной. Сотрудники Госдепартамента тогда заявляли, что вопрос обсуждается, но решение еще не принято. В Вашингтоне рассчитывают, что специальный посланник будет вести диалог об урегулировании ситуации на Украине с помощником президента России Владиславом Сурковым, как это делала в администрации Обамы замгоссекретаря Виктория Нуланд. Отметим, что Курт Волкер является также исполнительным директором Института Маккейна за международное лидерство при университете Аризоны, что, по нашему мнению, многое говорит о его политическом мировоззрении. Этот институт назван именем сенатора Джона Маккейна, которого явно не заподозришь в симпатиях к России.

Таким образом, какого либо явного прорыва на этой столь ожидаемой встрече не произошло, кроме того, что она стала, пожалуй, главным медийным событием саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. Понятно, что особую роль эта встреча играла для президента Путина, которому было крайне важно показать свою значимость на мировой политической арене. А в современных условиях эта значимость, пусть и поверхностная, достижима в первую очередь за счет регулярных встреч с главой единственной в мире супердержавы. Многие российские эксперты не таясь утверждают, что в окружении Путина уже давно тлеет определенное недовольство застоем в отношениях с США. При всем том, что именно Америку кремлевские пропагандисты выбрали в качестве главного козла отпущения за все испытываемые Россией проблемы, политическая элита страны продолжает питать нежные чувства к этой заокеанской земле. Не зря многочисленные отпрыски российских чиновников получают образование, ведут бизнес, да и просто живут в Соединенных Штатах.

Естественно, что желание Путина самоутвердиться в качестве равного партнера в мировой геополитической игре и чаяния его окружения, к которому он время от времени все-таки прислушивается, вызывают необходимость прилагать усилия по улучшению отношений с Вашингтоном. Если правы те аналитики, которые утверждают, что Трамп был креатурой Путина, то сам Бог велел им сейчас приложить все усилия для нормализации двухсторонних отношений. Однако, как мы уже отметили, для Трампа это не так уж и просто в отличие от его российского коллеги. Пока что можно говорить лишь о медийном успехе прошедшей встречи для Путина. Ему есть с чем вернуться домой с саммита «Большой двадцатки». Лейтмотивом этой встречи для него является утверждение – «С нами считаются!» Трампу же эта встреча, пожалуй, не принесла никаких дополнительных дивидендов. Тем более, что пока еще рано судить об эффективности любых достигнутых договоренностей.